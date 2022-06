Il Milan ufficializza la cessione a RedBird. Cardinale: «Onorati di far parte della storia del club» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Milan ha annunciato ufficialmente il passaggio di proprietà del club alla RedBird. RedBird Capital Partners (“RedBird”) ed Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”) hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird dell’Associazione Calcio Milan (“AC Milan”, “Milan” o il “club”), neo Campione della Serie A. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022. L’accordo, che valuta il club €1,2 miliardi, prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza nel club, nonché propri rappresentanti nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilha annunciato ufficialmente il passaggio di proprietà delallaCapital Partners (“”) ed Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”) hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione dadidell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il “”), neo CampioneSerie A. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022. L’accordo, che valuta il€1,2 miliardi, prevede che Elliott mantenga unacipazione finanziaria di minoranza nel, nonché propri rappresentanti nel ...

