Il mercato della carne sintetica sta per decollare

Nei giorni scorsi la compagnia statunitense Good Meat, sussidiaria della società di alternative vegetali Eat Just, ha annunciato la costruzione della serie di bioreattori più grandi al mondo per la realizzazione di carne sintetica. La carne sintetica (o carne "coltivata") è un prodotto animale in tutto e per tutto, generata sotto forma di strisce di fibra muscolare attraverso la fusione di cellule staminali (allo stato embrionale o adulto) all'interno di un bioreattore. Il primo hamburger al mondo prodotto in laboratorio è stato cucinato e mangiato nell'agosto 2013 durante una conferenza stampa a Londra; il pasto era stato realizzato dal professor Mark Post e dal suo staff di scienziati della Maastricht University in Olanda, estraendo cellule staminali ...

