Il governo britannico cerca di limitare i rischi delle stablecoin (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo britannico vuole affrontare i rischi, tra le altre cose, delle stablecoin. Non sorprende, dato il caos causato dalla stablecoin di Terra (UST). Un documento emesso dal Dipartimento del Tesoro del Regno Unito afferma che i "regimi normativi" esistenti possono essere applicati a strumenti di pagamento digitali non regolamentati. Gestire i rischi Nel nuovo documento, pubblicato martedì, il ministero propone di utilizzare i regimi normativi esistenti per mitigare i rischi posti dalle stablecoin e da altre criptovalute. Il documento inizia con una nota positiva. Vale a dire, ribadendo l'impegno del governo del Regno Unito per l'innovazione crypto. Inoltre, viene anche evidenziato che le ...

