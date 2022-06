Il giornalista Luca Cilli passa da Sportitalia a Sky Sport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il noto giornalista di Sportitalia, Luca Cilli, lascia l’emittente diretta da Michele Criscitiello per approdare a Sky Sport. Cilli infatti è intervenuto questa mattina in diretta nel corso di Sky Sport 24, da Casa Milan, per parlare della cessione del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital di Gerry Cardinale. Oltre al giornalista appena citato, approda nella redazione di Sky Sport anche Carmine Rossi, anche lui con un passato a Sportitalia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il notodi, lascia l’emittente diretta da Michele Criscitiello per approdare a Skyinfatti è intervenuto questa mattina in diretta nel corso di Sky24, da Casa Milan, per parlare della cessione del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital di Gerry Cardinale. Oltre alappena citato, approda nella redazione di Skyanche Carmine Rossi, anche lui con unto aFace.

