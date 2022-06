Il fondo di investimento RedBird acquista il Milan da Elliott (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata: il Milan cambia proprietario, con Elliott che ha ceduto la maggioranza del club a RedBird. Il diavolo campione d'Italia è stato valutato 1,2 miliardi, con il passaggio alla nuova proprietà che avverrà nel corso dell'estate, e il closing previsto entro settembre. L'accordo prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza, nonché propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Milan. Un passaggio di testimone, dunque, da fondo americano a fondo americano. ll club rossonero era stato rilevato da Elliott a luglio 2018 per l'inadempienza del cinese Li Yonghong, che l'anno prima aveva preso il club dalla Fininvest con una società creata proprio per l'acquisto del ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata: ilcambia proprietario, conche ha ceduto la maggioranza del club a. Il diavolo campione d'Italia è stato valutato 1,2 miliardi, con il passaggio alla nuova proprietà che avverrà nel corso dell'estate, e il closing previsto entro settembre. L'accordo prevede chemantenga una partecipazione finanziaria di minoranza, nonché propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del. Un passaggio di testimone, dunque, daamericano aamericano. ll club rossonero era stato rilevato daa luglio 2018 per l'inadempienza del cinese Li Yonghong, che l'anno prima aveva preso il club dalla Fininvest con una società creata proprio per l'acquisto del ...

