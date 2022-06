Il ferro sempre a disposizione | anche se non mangi carne

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un nutriente fondamentale: il. E sarebbe bene che la nostra alimentazione ce ne offrisseimportanti quantità. E allora come devi fare se non? È davvero essenziale per il benessere del nostro organismo. Per quale motivo? Perché è un minerale necessario per la produzione dell’emoglobina, la proteina presente nei globuli rossi che serve a trasportare l’ossigeno in tutto il corpo. Una bella scorta dise nonLa fonte principale delè larossa? (web source) – www.curiosauro.itIlinterviene nella costruzione della mioglobina. Un’altra proteina che si lega all’ossigeno presente nelle fibre muscolari. Così contribuisce alla formazione di enzimi ...