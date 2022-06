Il Fatto Quotidiano, Lyudmila Denisova e i virgolettati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 30 maggio Il Fatto Quotidiano pubblica un articolo che titola: Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati. È uno Stato totalitario” L’articolo riporta le parole di Lyudmila Denisova, il difensore civico per i diritti umani del Parlamento di Kyiv. L’articolo del Fatto riporta materialmente dei virgolettati di Denisova, senza alcun approfondimento di sorta. Frasi così: Ho appena saputo che, su istruzione dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina, è iniziata la raccolta delle firme dei deputati per esprimere un voto di sfiducia e le mie dimissioni dall’incarico nella seduta della Verkhovna Rada di domani 31 maggio. Stando alle mie informazioni, all’ufficio del presidente non sta bene la posizione ... Leggi su butac (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 30 maggio Ilpubblica un articolo che titola: Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati. È uno Stato totalitario” L’articolo riporta le parole di, il difensore civico per i diritti umani del Parlamento di Kyiv. L’articolo delriporta materialmente deidi, senza alcun approfondimento di sorta. Frasi così: Ho appena saputo che, su istruzione dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina, è iniziata la raccolta delle firme dei deputati per esprimere un voto di sfiducia e le mie dimissioni dall’incarico nella seduta della Verkhovna Rada di domani 31 maggio. Stando alle mie informazioni, all’ufficio del presidente non sta bene la posizione ...

pisto_gol : Paolo Ziliani per “Il Fatto Quotidiano” - enpaonlus : McDonald's dice no alla richiesta di trattamenti meno crudeli per i maiali. 'Ci costringerebbe ad alzare i prezzi'… - Mov5Stelle : ??? Di seguito l'intervista su il Fatto Quotidiano della vicepresidentessa del MoVimento 5 Stelle, @PaolaTavernaM5S??… - butacit : Il Fatto Quotidiano, Lyudmila Denisova e i virgolettati - simoventurini1 : Botta e risposta Santoro-Sorgi a La7: 'Il 51% degli italiani è contrario a invio armi ma viene ignorato da Tg Rai',… -