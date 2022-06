Il carabiniere che si è ucciso a Roma sparandosi con la pistola d’ordinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022) È stato trovato a bordo della sua automobile, dopo che molti cittadini della zona avevano segnalato ai centralini delle forze dell’ordine di aver udito quel suono sordo che, poi, si è rivelato essere uno sparo. È accaduto a Roma, in una delle strade del quartiere Capannelle, dove i colleghi hanno trovato il corpo del carabiniere morto dopo essersi sparato un colpo alla testa con la sua pistola di ordinanza. E, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un militare che prestava servizio in una Caserma della capitale – avrebbe lasciato anche un bigliettino per spiegare il suo gesto. carabiniere morto a Roma, si è sparato con la pistola d’ordinanza Un suicidio. È questa, dunque, l’ipotesi più accreditata. L’allarme è stato lanciato martedì 31 maggio, intorno alle 11, quando ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) È stato trovato a bordo della sua automobile, dopo che molti cittadini della zona avevano segnalato ai centralini delle forze dell’ordine di aver udito quel suono sordo che, poi, si è rivelato essere uno sparo. È accaduto a, in una delle strade del quartiere Capannelle, dove i colleghi hanno trovato il corpo delmorto dopo essersi sparato un colpo alla testa con la suadi ordinanza. E, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un militare che prestava servizio in una Caserma della capitale – avrebbe lasciato anche un bigliettino per spiegare il suo gesto.morto a, si è sparato con laUn suicidio. È questa, dunque, l’ipotesi più accreditata. L’allarme è stato lanciato martedì 31 maggio, intorno alle 11, quando ...

