Il campione dell'Nba Enes Kanter ha visitato la cooperativa Auxilium

AGI - Il campione dell'Nba Enes Freedom Kanter, a Roma per partecipare all'Udienza di Papa Francesco, ha fatto visita alla cooperativa sociale Auxilium che da molti anni opera nel settore sanitario, socio sanitario e in tutti quegli ambiti dove vengono aiutate le persone a rischio emarginazione. Il 30enne giocatore turco, attualmente 'free agent', si è sempre battuto per i diritti umani e per i popoli oppressi e ha pagato la sua posizione contro la politica di Erdogan con la perdita della cittadinanza turca (ha ottenuto la cittadinanza Usa, scegliendo il nome Freedom), mentre il padre di Kanter ha dovuto subire anni di carcere.

Il campione dell'Nba Enes Kanter ha visitato la cooperativa Auxilium

AGI - Il campione dell'Nba Enes Freedom Kanter, a Roma per partecipare all'Udienza di Papa Francesco, ha fatto visita alla Cooperativa sociale Auxilium che da molti anni opera nel settore sanitario, socio sanitario e in tutti quegli ambiti dove vengono aiutate le persone a rischio emarginazione.

L'Arabia Saudita compra il calcio europeo

... ospite a casa sua a Riyadh nel novembre 2019, riferì al campione argentino di essere in possesso '... Una bandierina dell'Arabia Saudita è stata piazzata, dunque, anche in un altro dei principali ...

Il Rieti Sport Festival torna all'aria aperta

Il regista Procacci e il campione Barazzutti al RSF per docu serie "Una squadra". Il patron Battisti annuncia la Coppa del Mondo di SKIROLL, tappe a Rieti e Amatrice alla presenza anche dell'ex ...