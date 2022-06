Il campione dell'Nba Enes Kanter ha visitato la cooperativa Auxilium (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Il campione dell'Nba Enes Freedom Kanter, a Roma per partecipare all'Udienza di Papa Francesco, ha fatto visita alla cooperativa sociale Auxilium che da molti anni opera nel settore sanitario, socio sanitario e in tutti quegli ambiti dove vengono aiutate le persone a rischio emarginazione. Il 30enne giocatore turco, attualmente 'free agent', si è sempre battuto per i diritti umani e per i popoli oppressi e ha pagato la sua posizione contro la politica di Erdogan con la perdita della cittadinanza turca (ha ottenuto la cittadinanza Usa, scegliendo il nome Freedom), mentre il padre di Kanter ha dovuto subire anni di carcere. #1giugno ?@EnesFreedom? Kanter nella sede di Roma di #coopAuxilium un ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Il'NbaFreedom, a Roma per partecipare all'Udienza di Papa Francesco, ha fatto visita allasocialeche da molti anni opera nel settore sanitario, socio sanitario e in tutti quegli ambiti dove vengono aiutate le persone a rischio emarginazione. Il 30enne giocatore turco, attualmente 'free agent', si è sempre battuto per i diritti umani e per i popoli oppressi e ha pagato la sua posizione contro la politica di Erdogan con la perditaa cittadinanza turca (ha ottenuto la cittadinanza Usa, scegliendo il nome Freedom), mentre il padre diha dovuto subire anni di carcere. #1giugno ?@Freedom?nella sede di Roma di #coopun ...

