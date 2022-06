Il bar più luminoso della capitale apre negli spazi all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica: torna Bucolica Light Bar (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il successo dell’anno 2021, torna Bucolica Light Bar nel cuore dell’Auditorium Parco della Musica. Dal 1 Giugno 2022 e per tutta l’estate, dalle 18.30 alle 2 di notte, si potrà degustare un buon calice di vino, un aperitivo oppure una cena immersi nella luce e verde. Quando il sole lascia spazio ai colori del tramonto prende vita un paesaggio immersivo dipinto di luce che in dialogo con la natura, crea una nuova idea narrativa dello spazio urbano. Installazioni site-specific si inseriscono nel progetto di ristorazione, design & living, che dedica una particolare attenzione alla sostenibilità e al coinvolgimento degli ospiti. Tutti i giorni un’esperienza avvolgente e personalizzata attraverso una ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il successo dell’anno 2021,Bar nel cuore. Dal 1 Giugno 2022 e per tutta l’estate, dalle 18.30 alle 2 di notte, si potrà degustare un buon calice di vino, un aperitivo oppure una cena immersi nella luce e verde. Quando il sole lasciao ai colori del tramonto prende vita un paesaggio immersivo dipinto di luce che in dialogo con la natura, crea una nuova idea narrativa delloo urbano. Installazioni site-specific si inseriscono nel progetto di ristorazione, design & living, che dedica una particolare attenzione alla sostenibilità e al coinvolgimento degli ospiti. Tutti i giorni un’esperienza avvolgente e personalizzata attraverso una ...

