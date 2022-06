I Viaggi del Cuore trasloca nella domenica mattina di Canale 5 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Don Davide Banzato La domenica mattina di Canale5 come quella di Rete 4. Come accaduto con Melaverde e la Santa Messa, un altro programma della rete cadetta arriva sull’ammiraglia. Si tratta de I Viaggi del Cuore che, domenica 5 giugno alle 8.45, debutta su Canale 5, prima della Santa Messa e nello slot che per anni è stato dello storico Frontiere dello Spirito (chiuso nel 2017 dopo 33 anni). Il format, condotto da don Davide Banzato, racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori. Le prime due puntate saranno ambientate in Terra Santa con due Viaggi straordinari sulle orme di Gesù di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Don Davide Banzato Ladi5 come quella di Rete 4. Come accaduto con Melaverde e la Santa Messa, un altro programma della rete cadetta arriva sull’ammiraglia. Si tratta de Idelche,5 giugno alle 8.45, debutta su5, prima della Santa Messa e nello slot che per anni è stato dello storico Frontiere dello Spirito (chiuso nel 2017 dopo 33 anni). Il format, condotto da don Davide Banzato, racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori. Le prime due puntate saranno ambientate in Terra Santa con duestraordinari sulle orme di Gesù di ...

