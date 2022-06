I ceceni nel cuore di Severodonetsk | la Russia sfonda a Est Ma solo il tempo misurerà i successi

Leggi su corriere

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il momento è favorevole all’aggressore, ma la guerra in Ucraina è una lotta di durata. Dubbi sul generale russo Dvornikov: non lo si vede da due settimane. E l’Armata non ha risolto i problemi strutturali: unità ridotte dalle perdite, mille tank distrutti, l’usura degli uomini. E nei territori neoconquistati l’autorità dello Zar è già messa in discussione