I Cambridge fanno di tutto per evitare i Sussex E nel giorno del primo compleanno della piccola Lilibet | volano a Cardiff

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 giugno 2022) William, Kate, Meghan ed harry. Quelli che, un tempo, erano soprannominati i Fab Four, si rincontreranno nei prossimi giorni in occasione del Giubileo di PlatinoRegina Elisabetta. Il 4 giugno, alla festa di, però, inon ci saranno. E qualcuno pensa sia una scusa per non stare con i cognati… (foto: Getty) Mancano poche ore all’inizio delle celebrazioni ufficiali per il Giubileo di PlatinoRegina Elisabetta. Giovedì 2 giugno, infatti, prenderanno il via i 4 giorni di festa dedicati a celebrare i 70 anni di regnosovrana più longeva del Regno Unito. I royal si stringono attorno alla monarca. Ma, nonostante i tentativi di lavare i panni sporchi in privato, a casa Windsor le varie ...