I 15 giorni dell’Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – Non basterà per redimersi appieno, ma sancirebbe una parziale riconciliazione con se stessi e con una tifoseria che per la seconda volta consecutiva dovrà assistere alla rassegna mondiale dal divano di casa. Iniziano oggi due settimane “roventi” per la nuova-vecchia Italia di Roberto Mancini. Quella capace 11 mesi fa di scrivere il proprio nome sulla coppa dell’Europeo, ma anche la stessa sbattuta fuori dalla Macedonia del Nord nello spareggio Mondiale. Si comincia stasera con subito in palio una coppa, contesa all’Argentina. Proprio nello stesso stadio in cui Giorgio Chiellini e la Nazionale si fregiavano del titolo di campioni d’Europa, il Capitano vuole concludere la sua gloriosa carriera sollevando un altro trofeo. Per chi non lo sapesse, la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, più agevolmente ribattezzata “Finalissima”, non è una new entry. La manifestazione, che vede ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – Non basterà per redimersi appieno, ma sancirebbe una parziale riconciliazione con se stessi e con una tifoseria che per la seconda volta consecutiva dovrà assistere alla rassegna mondiale dal divano di casa. Iniziano oggi due settimane “roventi” per la nuova-vecchia Italia di Roberto Mancini. Quella capace 11 mesi fa di scrivere il proprio nome sulla coppa dell’Europeo, ma anche la stessa sbattuta fuori dalla Macedonia del Nord nello spareggio Mondiale. Si comincia stasera con subito in palio una coppa, contesa all’Argentina. Proprio nello stesso stadio in cui Giorgio Chiellini e la Nazionale si fregiavano del titolo di campioni d’Europa, il Capitano vuole concludere la sua gloriosa carriera sollevando un altro trofeo. Per chi non lo sapesse, la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, più agevolmente ribattezzata “Finalissima”, non è una new entry. La manifestazione, che vede ...

Advertising

lauraboldrini : Al Comitato #DirittiUmani di @Montecitorio l’audizione di L. Souief, madre dell’attivista egiziano #Alaa Abd-el Fat… - StefaniaNonno : RT @FocusonafricaIt: #Mali protagonista in Italia grazie alla prima edizione dell’#AfroMaliExhibition in programma il 3:4 giugno al Museo d… - FocusonafricaIt : #Mali protagonista in Italia grazie alla prima edizione dell’#AfroMaliExhibition in programma il 3:4 giugno al Muse… - adrianobiondi : Alcuni colleghi (Domani, Repubblica, Corriere) ottengono informazioni interessanti su probabili incontri con diplom… - iterchimica : Due giorni per fare il punto sull'Italia #Green: il 5 e il 6 giugno si terrà a Milano il primo festival di Green&Bl… -