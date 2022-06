Hockey prato | le convocate dell’Italia femminile per il raduno di Lille e le amichevoli con la Francia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Robert Justus, allenatore della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per unche si svolgerà a) dal 6 al 12 giugno e che prevede anchecontro le padrone di casa. Il tecnico ha chiamato agli ordini ventuno atlete (2 portieri, 5 difensori, 7 centrocampisti, 7 attaccanti). Di seguito le azzurre che saranno impegnate in questo collegiale durante la prossima settimana.ITALIAPORTIERI: Lucia Caruso Sofia MontserratDIFENSORI: Teresa Dalla Vittoria Camila Machin Sara Puglisi Ivanna Pessina Ilaria SarnariCENTROCAMPISTI: Anita Bertarini Eleonora Di Mauro Sofia Laurito Sofia Maldonado Ailin ...

Con la vittoria sulla squadra campione in carica della Argentia di Cernusco, le ragazze del Lorenzoni Bra consolidano la vetta e sopravanzano di sei punti l'Amsicora di Cagliari che è stata fermata a ...Con la vittoria sul campione in carica della Argentia di Cernusco, le ragazze di Bra solidificano la vetta e sopravanzano di sei punti l' Amsicora di Cagliari che è stata fermata a Roma dalle ... Hockey Prato: Moncalvese Campione d'Italia U14 Maschile Robert Justus, allenatore della Nazionale Italiana di hockey prato femminile, ha diramato le convocazioni per un raduno che si svolgerà a Lille (Francia) dal 6 al 12 giugno e che prevede anche amichev ...La squadra piemontese si è imposta battendo in finale l’Amsicora Cagliari. Nel femminile la SS Lazio trionfa a Bra contro HC Argentia ...