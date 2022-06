Ho installato i pannelli fotovoltaici per produrre energia: in due mesi neanche un sopralluogo (Di mercoledì 1 giugno 2022) di Alberto Girlando In questo periodo di crisi climatica ed energetica, in piena guerra con la Russia, e invitato da Draghi tra scegliere tra “la pace o il condizionatore acceso”, volevo segnalarvi che personalmente voglio la pace, e che potrei anche avere uno scambiatore di calore, senza consumare gas, russo o meno, se la privatizzazione dei servizi pubblici, in questo caso dell’elettricità, non mettesse i bastoni tra le ruote. Ho installato pannelli fotovoltaici nella mia abitazione, in sovrappiù rispetto al mio consumo previsto perché in caso contrario il costo per far arrivare i pannelli sul tetto era superiore al costo dei pannelli stessi. E volevo anche dare l’energia “in più” alla comunità, anche se personalmente ci avrei rimesso qualcosa. Bene, l’impianto è stato collaudato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) di Alberto Girlando In questo periodo di crisi climatica ed energetica, in piena guerra con la Russia, e invitato da Draghi tra scegliere tra “la pace o il condizionatore acceso”, volevo segnalarvi che personalmente voglio la pace, e che potrei anche avere uno scambiatore di calore, senza consumare gas, russo o meno, se la privatizzazione dei servizi pubblici, in questo caso dell’elettricità, non mettesse i bastoni tra le ruote. Honella mia abitazione, in sovrappiù rispetto al mio consumo previsto perché in caso contrario il costo per far arrivare isul tetto era superiore al costo deistessi. E volevo anche dare l’“in più” alla comunità, anche se personalmente ci avrei rimesso qualcosa. Bene, l’impianto è stato collaudato e ...

