Herpes Zoster: vaccinazioni gratuite all’hub vaccinale estese alle classi 1956 e 1955 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Sono già più di 300 le adesioni alla campagna vaccinale gratuita contro l’Herpes Zoster per i nati nel 1957 iniziata lo scorso 20 maggio e quasi altrettante le richieste di poter vaccinare anche altri componenti del nucleo famigliare o conoscenti con un’età simile. Numeri che hanno portato l’ASST Papa Giovanni XXIII ad estendere la campagna anche alle persone nate nel 1956 e 1955. “Abbiamo ricevuto molte richieste di poter vaccinare anche persone più anziane, famigliari e conoscenti – ha spiegato Simonetta Cesa, Direttore Sociosanitario del Papa Giovanni XXIII –. Da qui la scelta, in coerenza con gli indirizzi regionali, di estendere questo percorso vaccinale dedicato anche alle coorti del 1956 e 1955, che, in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Sono già più di 300 le adesioni alla campagnagratuita contro l’per i nati nel 1957 iniziata lo scorso 20 maggio e quasi altrettante le richieste di poter vaccinare anche altri componenti del nucleo famigliare o conoscenti con un’età simile. Numeri che hanno portato l’ASST Papa Giovanni XXIII ad estendere la campagna anchepersone nate nel. “Abbiamo ricevuto molte richieste di poter vaccinare anche persone più anziane, famigliari e conoscenti – ha spiegato Simonetta Cesa, Direttore Sociosanitario del Papa Giovanni XXIII –. Da qui la scelta, in coerenza con gli indirizzi regionali, di estendere questo percorsodedicato anchecoorti del, che, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - FactaNews : Circola in Rete una teoria del complotto secondo cui i casi di vaiolo delle scimmie sarebbero in realtà casi di her… - PensieroNo : RT @a_meluzzi: L’immunodepressione post siero genetico Covid con ADE favorisce herpes Zoster ed eruzioni similvaricella nuovi colpevoli sci… - VedeleAngela : RT @claudio_who: @Cla___________ @AxlGuidato @ProfMBassetti Ci provo io? L'Herpes Zoster è endemico in Italia e c'è sempre stato, il vaiol… - simoncol2 : RT @Bluefidel47: Mio conoscente, perfetta salute, sportivo... Dopo la 3a dose Impazzito dal dolore , da suicidio. Herpes zoster https://… -