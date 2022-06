Helen Mirren: il suo segreto di giovinezza eterna costa solo 10 euro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Star indiscussa sempre in anticipo sulle tendenze della moda: Helen Mirren a quasi 77 anni (li compirà il prossimo 26 luglio) ha una pelle splendida frutto di una beauty routine tanto semplice quanto economica che l’attrice vincitrice di un premio Oscar per la sua interpretazione nel film The Queen, ha voluto condividere con i suoi fan. Il segreto alla portata di tutte per una pelle come Hellen Mirren Icona di stile, Helen Mirren è un’attrice che ha accettato il tempo che scorre, ma non ha mai rinunciato alla beauty routine. Il prodotto di punta della sua skincare è l’olio di ricino, rimedio di bellezza apprezzato da sempre perché ha effetti benefici sulla cute. Se stiamo pensando che sia inarrivabile, in realtà ci sbagliamo di grosso! Questo prodotto si può trovare facilmente in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022) Star indiscussa sempre in anticipo sulle tendenze della moda:a quasi 77 anni (li compirà il prossimo 26 luglio) ha una pelle splendida frutto di una beauty routine tanto semplice quanto economica che l’attrice vincitrice di un premio Oscar per la sua interpretazione nel film The Queen, ha voluto condividere con i suoi fan. Ilalla portata di tutte per una pelle come HellenIcona di stile,è un’attrice che ha accettato il tempo che scorre, ma non ha mai rinunciato alla beauty routine. Il prodotto di punta della sua skincare è l’olio di ricino, rimedio di bellezza apprezzato da sempre perché ha effetti benefici sulla cute. Se stiamo pensando che sia inarrivabile, in realtà ci sbagliamo di grosso! Questo prodotto si può trovare facilmente in ...

