Guerra Russia-Ucraina | l’Ungheria frena l’intesa sulle sanzioni | Orban vuole il patriarca Kirill fuori dalla blacklist dell’Ue

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo l’accordo sull’embargo al petrolio russo trasportato via nave, con i Paesi privi di coste esentati temporaneamente, sembrava chesul sesto di pacchetto dia Mosca fosse solo da formalizzare. Invece è di nuovodi Viktora mettersi di traverso chiedendo che dalle personalità colpite dal provvedimento dell’Unione europea venga escluso ilortodosso russo. Nello schema dellefinito sul tavolo della riunione,e altre personalità russe sono state aggiunte alladi persone e entità ritenute coinvolte nell’invasione russa dell’. Il religioso ha fatto parlare di sé in più di un occasione per aver ‘benedetto’ l’invasione ordinata da Vladimir ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - AngeloSantoro : Continua la razzia di acciaio a #Azovstal. Oggi l’autoproclamata “repubblica di Donetsk” ha “nazionalizzato” 34 nav… - La7tv : #lariachetira Furio Colombo: 'La Russia ha preso l'iniziativa dell'invasione, dopo di che l'ha messa a carico dell'… - bp448yk1 : RT @valy_s: Tonacci @repubblica racconta la situazione drammatica a #Severodonestk. I russi hanno circa 10 volte le armi degli ucraini e lu… - 2021Reinvictus : Se #Zelensky si fosse arreso, la guerra che gli ucraini stanno combattendo quest'anno a casa loro contro i russi, l… -

RaiNews

'Se noi abbiamo esaltato' gli oppositori dellain, con l'Ucraina non possiamo farlo, conclude Sgarbi, perché 'non possono parlare'.Sono molte le indiscrezioni di un malcontento diffuso all'interno delle forze russe per l'operato di Vladimir Putin nella gestione dellain Ucraina ed ora c'è anche un audio a confermare le voci che si sono rincorse per settimane. Maxim Vlasov e Vitaly Kovtun, colonnelli dell'esercito di Mosca, sono stati intercettati dai ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 98 - Blinken: la guerra durerà molti mesi - Blinken: la guerra durerà molti mesi L'incontro di Zelensky con Putin non è escluso. Il Cremlino accusa gli Usa di "aggiungere benzina sul fuoco" con la fornitura all'Ucraina ...Roma, 1 giu. (askanews) - Questa sera al Quirinale si svolgerà il consueto concerto davanti al corpo diplomatico per la celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Senza rappresentanti di ...