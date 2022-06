Guerra Russia-Ucraina, Biden: “Invieremo a Kiev missili Himars”. Mosca: “Rischi di scontro diretto con gli Stati Uniti”. E avvia un’esercitazione nucleare. Cremlino: “ Incontro Putin-Zelensky solo per firmare qualcosa” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Biden: «Invieremo a Kiev missili hi-tech per difendersi, non per attacchi. Non incoraggiamo Kiev a colpire Russia. Non cercheremo di rovesciare Putin». La battaglia per la conquista del Donbass si fa sempre più intensa: Severodonetsk per metà alle milizie filorusse. Gazprom sospende le forniture ad alcune società europee Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 giugno 2022): «hi-tech per difendersi, non per attacchi. Non incoraggiamoa colpire. Non cercheremo di rovesciare». La battaglia per la conquista del Donbass si fa sempre più intensa: Severodonetsk per metà alle milizie filorusse. Gazprom sospende le forniture ad alcune società europee

