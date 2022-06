Guerra in Ucraina, la Danimarca sceglie l’integrazione alla politica di difesa europea: il 67% vota per cancellare la storica esenzione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Anche in Danimarca le preoccupazioni per la Guerra in Ucraina hanno portato la popolazione a chiedere maggiore impegno nel campo della difesa. È quanto emerge dal risultato di un referendum destinato a diventare storico per il Paese europeo: il 67% dei cittadini aventi diritto hanno infatti votato a favore dell’integrazione alla politica di difesa europea, mettendo di fatto fine alla stagione dell’opt-out (esenzione) che aveva caratterizzato l’esperienza del Paese scandinavo in Unione europea. “Stasera la Danimarca ha inviato un segnale importante. Ai nostri alleati in Europa e nella Nato e a Putin. Dimostriamo che quando Putin invade un Paese libero e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Anche inle preoccupazioni per lainhanno portato la popolazione a chiedere maggiore impegno nel campo della. È quanto emerge dal risultato di un referendum destinato a diventare storico per il Paese europeo: il 67% dei cittadini aventi diritto hanno infattito a favore deldi, mettendo di fatto finestagione dell’opt-out () che aveva caratterizzato l’esperienza del Paese scandinavo in Unione. “Stasera laha inviato un segnale importante. Ai nostri alleati in Europa e nella Nato e a Putin. Dimostriamo che quando Putin invade un Paese libero e ...

Advertising

Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - diMartedi : #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della e… - _Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - nicola88054958 : RT @PoliticaPerJedi: Salvini ha incontrato quattro volte Razov mentre la guerra contro l’Ucraina era in corso, secondo @repubblica. Senza c… - Nicoletta_1962 : RT @tempoweb: #Biden è uscito allo scoperto, il generale #Camporini: perché ha detto no a #Zelensky sui missili da 300 km -