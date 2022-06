Guardiani della Galassia Vol 3 | Daniela Melchior nel cast del film

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'attricefarà parte deldelVol. 3 con un ruolo non ancora svelato.Vol. 3 avrà tra i propri membri delanche l'attrice, con cui James Gunn ha già collaborato in occasione di The Suicide Squad: Missione Suicida. Le riprese dell'atteso capitolo conclusivo si sono concluse all'inizio del mese di maggio. Neldi Guardians of the Galaxy Vol. 3 ci saranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki. Nelci saranno alcuni nuovi arrivi nel...

La voce era circolata lo scorso autunno, ma ora è confermata da fonti autorevoli: Daniela Melchior sarà in Guardiani della Galassia Vol. 3. Di recentissimo annuncio la presenza di un membro di The Suicide Squad in Guardiani della Galassia 3: James Gunn rompe la rivalità Marvel-DC