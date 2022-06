Advertising

luca_pelle2508 : Franco Girolami con Madpanda nel GT World Challenge Europe Endurance Cup al Paul Ricard #motorsport… - PelleMotorsport : Franco Girolami con Madpanda nel GT World Challenge Europe Endurance Cup al Paul Ricard #motorsport… - It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #LeCastellet - luca_pelle2508 : Il Paul Ricard si prepara per accogliere 54 auto per la seconda gara del Fanatec GT World Challenge Europe Powered… - PelleMotorsport : Il Paul Ricard si prepara per accogliere 54 auto per la seconda gara del Fanatec GT World Challenge Europe Powered… -

OA Sport

Valentino Rossi esprime il proprio parere al termine della gara di Magny - Cours del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il 'Dottore' non ha brillato nell'impianto francese, decisamente differente rispetto alle prime competizione affrontate. Non è arrivata al Top10 per la ...Seconda vittoria su quattro gare per Raffaele Marciello e Tim Boguslavskiy nella GT World ChallengeSprint Cup a Magny - Cours, primi in Gara 2 con la Mercedes - AMG GT3 Evo di Akkodis ASP Team. Successo anche per Charles Weerts e Dries Vanthoor in Gara 1 con l'Audi R8 LMS Evo II del Team WRT. GTWC Europe, Paul Ricard 1000km: Audi vs Mercedes per un nuovo duello in Francia. Ferrari e Lamborghini all'attacco Dopo una breve pausa torna il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La battaglia è assicurata nell'impianto francese del Paul Ricard con una 1000km tutta da vivere che sarà l ...The addition of two cars has increased the Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup grid to 54 entries for this weekend’s six-hour race at Paul Ricard. Herberth Motorsport has ...