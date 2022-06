Grosso Zephiro | ‘idrogeno verde grande opportunità per Italia’

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ridurre la dipendenza energetica dai Paesi stranieri, investendo nella Hydrogen Economy è una priorità dell’Unione europea e unaper l’Italia. Il programma RePowerEu riporta al centro dell’interesse comunitario lo sviluppo di soluzioni per la produzione di idrogenoa costi competitivi. Il nostro Paese, grazie alla sua posizione privilegiata, alle connessioni internazionali, all’elevata capacità produttiva potenziale da fotovoltaico e alle eccellenze industriali presenti, può giocare un ruolo strategico nel nuovo scenario energetico europeo”. Lo ha detto Joseph, ceo diInvestments. “L’Europa ha stanziato ulteriori 210 miliardi di euro per rinnovabili e idrogeno – ha aggiunto-, che si sommano ai precedenti 225 miliardi già ...

Adnkronos

