Green pass | da oggi ingresso in Italia è libero | cosa cambia

(Adnkronos) - Da oggi, mercoledì 1 giugno, niente più Green pass per entrare in Italia. Questo vuol dire che, sia per gli Italiani che rientrano nel nostro Paese sia per i turisti in arrivo per trascorrere le vacanze, non è più necessario esibire il certificato verde. Nel frattempo, il 16 maggio, è caduto anche l'obbligo per quanto riguarda l'Europa, ma non Italia e in Germania, di indossare la mascherina per chi viaggia in aereo. Nel nostro Paese l'obbligo resta in vigore fino al 15 giugno, in Germania fino al 23 settembre. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il dispositivo di protezione non ...

