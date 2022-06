Governo, Letta “Andrà fino a scadenza naturale della legislatura” (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono convinto che il Governo Andrà fino alla scadenza naturale della legislatura. L’ho sempre detto, lo ripeto anche adesso ed è oltre tutto quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Sono convinto che troveremo le giuste soluzioni per le compensazioni che sono necessarie per i danni che le nostre imprese e le famiglie stanno subendo dalla guerra. Le troveremo insieme così come abbiamo fatto con il decreto di tre settimane fa e non ho dubbi che il Governo Andrà avanti e troverà queste soluzioni”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di appuntamenti elettorali a Frosinone. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono convinto che ilalla. L’ho sempre detto, lo ripeto anche adesso ed è oltre tutto quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Sono convinto che troveremo le giuste soluzioni per le compensazioni che sono necessarie per i danni che le nostre imprese e le famiglie stanno subendo dalla guerra. Le troveremo insieme così come abbiamo fatto con il decreto di tre settimane fa e non ho dubbi che ilavanti e troverà queste soluzioni”. Così il segretario del Pd, Enrico, a margine di appuntamenti elettorali a Frosinone. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Se Enrico Letta mi accusa di «sfasciare il governo» per aver vinto la battaglia contro la tassa s… - 4litanglilou67 : RT @Erica43581765: EPIDEMIA DI MORTI IMPROVVISE. Nessuna Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose… - GianniTasca1 : RT @laura_ceruti: Letta che si arrampica sugli specchi per giustificare questa ostinata alleanza PD M5S, non ci crede nemmeno lui alle bagg… - kiara86769608 : RT @FurioGarbagnati: Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile futuro governo con PD e FdI. Continuo, caparbiamente, a non vol… - rassegnato1 : RT @FurioGarbagnati: Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile futuro governo con PD e FdI. Continuo, caparbiamente, a non vol… -