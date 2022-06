Governo | Letta “Andrà fino a scadenza naturale della legislatura”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono convinto che ilalla. L'ho sempre detto, lo ripeto anche adesso ed è oltre tutto quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Sono convinto che troveremo le giuste soluzioni per le compensazioni che sono necessarie per i danni che le nostre imprese e le famiglie stanno subendo dalla guerra. Le troveremo insieme così come abbiamo fatto con il decreto di tre settimane fa e non ho dubbi che ilavanti e troverà queste soluzioni”. Così il segretario del Pd, Enrico, a margine di appuntamenti elettorali a Frosinone. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

Frosinone, 1 giu. " "Io sono convinto che il governo andrà fino alla scadenza naturale della legislatura: l'ho detto sempre, lo ripeto anche ... Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i ... c'è bisogno di essere uniti, determinati ed è il governo che deve assumere queste posizioni, non iniziative estemporanee che non vanno da nessuna parte". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ...