Gomorra | Genny prende “il volo” | E il povero gabbiano piange

Leggi su newstv

(Di mercoledì 1 giugno 2022)la conosciamo tutti, una serie televisiva davvero di grande successo. E conosciamo pure, protagonista della stessa interpretato da Salvatore Esposito. Stavolta, ha preso ilcome nessuno si sarebbe mai aspettato. Il mondo dello spettacolo è davvero pieno di talenti e personaggi fuori dal comune, che sanno come far emozionare tantissime persone. Una di queste speciali personalità è certamente Salvatore Esposito, che molti conosceranno grazie al personaggio diSavastano in “”. Salvatore Esposito/(web source)Nato a Napoli il 2 febbraio 1986, ha sempre sognato di diventare attore o comunque essere protagonista nel mondo del cinema e della recitazione. E possiamo dire che ci sia riuscito alla grandissima. Si trasferisce a Roma, dopo aver studiato molto ...