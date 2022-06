Gli affitti brevi di Easylife conquistano gli investitori e il business mette il turbo (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 1 giugno 2022 – Easylife, società specializzata nella gestione di affitti brevi, nata nel 2016 dall’intuizione del suo Founder, Donato Cella, annuncia il perfezionamento di un’operazione di finanziamento e investimento di complessivi euro 1 mln., di cui euro 500.000 tramite emissione obbligazionaria ed euro 500.000 in aumento di capitale, entrambi sottoscritti da investitori professionali, tra cui Gamma Capital Market, FP Consulting SA in qualità di arranger dell’operazione, assistita, per la parte legale, dallo Studio Senni & Partners. L’operazione è stata avviata e promossa da Matteo Tugliani, nuovo partner ed advisor di Easylife. I proventi derivanti dall’operazione verranno utilizzati per l’attuazione del piano industriale 2022-2025 che prevede investimenti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 1 giugno 2022 –, società specializzata nella gestione di, nata nel 2016 dall’intuizione del suo Founder, Donato Cella, annuncia il perfezionamento di un’operazione di finanziamento e investimento di complessivi euro 1 mln., di cui euro 500.000 tramite emissione obbligazionaria ed euro 500.000 in aumento di capitale, entrambi sottoscritti daprofessionali, tra cui Gamma Capital Market, FP Consulting SA in qualità di arranger dell’operazione, assistita, per la parte legale, dallo Studio Senni & Partners. L’operazione è stata avviata e promossa da Matteo Tugliani, nuovo partner ed advisor di. I proventi derivanti dall’operazione verranno utilizzati per l’attuazione del piano industriale 2022-2025 che prevede investimenti in ...

