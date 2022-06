Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II | tutti gli appuntamenti in TV

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 1 giugno 2022) LaII Quest’anno il regnoII compie 70 anni (mentre lei ha compiuto da poco i 96 anagrafici) e il Regno Unito si prepara a festeggiare quello che viene definitodi. Dal 2 al 5 giugno saranno tanti gli eventi organizzati per celebrare l’evento e il pubblico nostrano, che da sempre segue con costante interesse le vicende dei Windsor, potrà seguirne alcuni sui canali tv che hanno scelto di dedicarvi spazio. Ecco a seguire un calendario dettagliato di quello che andrà in onda in Italia. 70 Anni del Regno di: gliDiscovery - Giovedì 2 giugno dalle 11.00 su Real Time (e in streaming su Discovery+) sarà trasmessa la parata delle Truppe...