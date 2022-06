Giubileo di Elisabetta, dai cappellini ai foulard Hermès un’icona regale (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Amata e criticata, imitata e stigmatizzata. Sempre, troppo fedele a se stessa in 70 anni di regno. Eppure Elisabetta II, pronta a festeggiare il suo Giubileo di platino, è riuscita a trasformarsi in una icona fashion, suo malgrado. I cappellini floreali, i copricapo improbabili con piume, fiocchi, fiori, pizzi, tartan, l’eterna borsetta con i manici (un unico modello della maison Launer, declinato in vari colori, ma sembra ne abbia collezionate circa 200), i toni pastello degli abiti, le perle e le broche, molte delle quale ereditate da Queen Mum e della nonna, la regina Mary. “In fondo – ha rivelato in una intervista Vanessa Friedman, responsabile delle pagine di moda del New York Times – l’augusta sovrana è come se indossasse durante gli incontri pubblici una sorta di divisa. Un abito pratico, visibile tra la folla, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Amata e criticata, imitata e stigmatizzata. Sempre, troppo fedele a se stessa in 70 anni di regno. EppureII, pronta a festeggiare il suodi platino, è riuscita a trasformarsi in una icona fashion, suo malgrado. Ifloreali, i copricapo improbabili con piume, fiocchi, fiori, pizzi, tartan, l’eterna borsetta con i manici (un unico modello della maison Launer, declinato in vari colori, ma sembra ne abbia collezionate circa 200), i toni pastello degli abiti, le perle e le broche, molte delle quale ereditate da Queen Mum e della nonna, la regina Mary. “In fondo – ha rivelato in una intervista Vanessa Friedman, responsabile delle pagine di moda del New York Times – l’augusta sovrana è come se indossasse durante gli incontri pubblici una sorta di divisa. Un abito pratico, visibile tra la folla, ...

