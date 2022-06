Giorgio Poi torna con il singolo “Ossesso” e annuncia il tour estivo

SMSNEWSOFFICIAL : GIORGIO POI torna mercoledì 1 giugno con il nuovo singolo “OSSESSO” - LaFalconara : Che poi una volta si chiamavano i matusa. Ma la RAI anni 60-70 avrebbe fatto un programma 'giovani contro matusa'?… - giampieffe : Tra le sedie design dell’altra canzone e gli arredatori di interni in questa nuova Giorgio Poi ci fa capire che voleva fare l’architetto? - onida_giorgio : RT @HoaraBorselli: No,aspettate, le auto erano 26. C’erano poi un’ambulanza ed un elicottero. Ci mancavano un drone e una bici elettrica co… - Dov_EL : @Io_e_basta__ Ogni tanto invento un santo cine esclamazione di stupore .. San Giorgio di Betlemme, Santa Brigida d… -

EarOne

I topic Analizzandoi topic più presenti sulle pagine delle testate vediamo come ci sia stato ... l'immunologo Alberto Mantovani e il premio Nobel per la FisicaParisi. C'è anche un altro ...Nei 60 metri categoria ragazzi,, hanno vinto la loro batteria Tarantello Gargano Gabriele, ... Bonsignore Francesco e Panzarella Manfredi ( Esordienti A maschili); Musotto, Oneto Gioele , ... Giorgio Poi - Ossesso (Radio Date: 03-06-2022) Sarà il Los Angeles FC la nuova squadra di Giorgio Chiellini, ormai ex-capitano della Juventus e della Nazionale: scopriamo assieme la sua nuova squadra.Al via oggi la Giorgio Armani Superyacht Regatta ... impegnati in un’amichevole veleggiata tra Capo Ferro e l’Isola dei Monaci per proseguire poi oltre l’Isola delle Bisce. Mariette of 1915, una ...