Giorgia Soleri ha abortito a 21 anni: “La ginecologa mi aggredì, disse che noi giovani facciamo sesso senza protezioni” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Altro che signorina Nessuno. Giorgia Soleri il coraggio di raccontare la sua storia, il suo passato, le sue drammatiche esperienze ce l’ha eccome. In un’intervista al Corriere della Sera, la modella e attivista fidanzata con Damiano dei Maneskin, ha parlato della sua terribile esperienza con l’aborto, avvenuto quando aveva 21 anni. La ragazza, oggi 26enne, milanese, ha fatto sapere che quando ha dovuto interrompere la sua gravidanza, è stata aggredita dalla ginecologa che la rimproverò dicendo che i giovani fanno sesso senza usare protezioni. Una occasione anche per parlare della legge 194 che a detta di Giorgia Soleri presenta delle “grosse lacune” e “fa sentire in colpa noi donne”. Giorgia ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Altro che signorina Nessuno.il coraggio di raccontare la sua storia, il suo passato, le sue drammatiche esperienze ce l’ha eccome. In un’intervista al Corriere della Sera, la modella e attivista fidanzata con Damiano dei Maneskin, ha parlato della sua terribile esperienza con l’aborto, avvenuto quando aveva 21. La ragazza, oggi 26enne, milanese, ha fatto sapere che quando ha dovuto interrompere la sua gravidanza, è stata aggredita dallache la rimproverò dicendo che ifannousare. Una occasione anche per parlare della legge 194 che a detta dipresenta delle “grosse lacune” e “fa sentire in colpa noi donne”....

