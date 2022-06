Giochi del Mediterraneo: sorteggiati i gironi degli sport di squadra (Di mercoledì 1 giugno 2022) Orano, 1 giu. - (Adnkronos) - Mancano 24 giorni alla Cerimonia di apertura della XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 che si disputeranno dal 25 giugno al 6 luglio. La città algerina sta completando le ultime fasi di preparazione all'evento. Orano (Wahran in arabo), soprannominata "la radiosa", è una città dalle mille sfaccettature, con influenze spagnole, ottomane e francesi. Una metropoli rivolta alla modernità, che non ha dimenticato la sua storia, ricca di tradizioni e cultura. Il Comitato Organizzatore e la Commissione tecnica della Comitato Internazionale dei Giochi (CIJM) hanno effettuato, in collaborazione con le Federazioni internazionali interessate, il sorteggio dei gironi degli sport di squadra. L'Italia sarà presente in tutte le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Orano, 1 giu. - (Adnkronos) - Mancano 24 giorni alla Cerimonia di apertura della XIX edizione deideldi Orano 2022 che si disputeranno dal 25 giugno al 6 luglio. La città algerina sta completando le ultime fasi di preparazione all'evento. Orano (Wahran in arabo), soprannominata "la radiosa", è una città dalle mille sfaccettature, con influenze spagnole, ottomane e francesi. Una metropoli rivolta alla modernità, che non ha dimenticato la sua storia, ricca di tradizioni e cultura. Il Comitato Organizzatore e la Commissione tecnica della Comitato Internazionale dei(CIJM) hanno effettuato, in collaborazione con le Federazioni internazionali interessate, il sorteggio deidi. L'Italia sarà presente in tutte le ...

