Giancarlo Magalli in ospedale: cosa è successo? Come sta oggi il conduttore? Ecco le ultime notizie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giancarlo Magalli è finito in ospedale, ma ora fortunatamente sembra esser tutto rientrato. Il noto conduttore ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv e ha parlato di quello che gli è successo… Leggi anche: Rai, Alessia Marcuzzi conduce un nuovo programma? Ecco cosa farà, dove e quando la vedremo in tv Perché Giancarlo Magalli era in... Leggi su donnapop (Di mercoledì 1 giugno 2022)è finito in, ma ora fortunatamente sembra esser tutto rientrato. Il notoha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv e ha parlato di quello che gli è… Leggi anche: Rai, Alessia Marcuzzi conduce un nuovo programma?farà, dove e quando la vedremo in tv Perchéera in...

Advertising

Giornaleditalia : #giancarlomagalli Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale: ecco che fine ha fatto e come sta - zazoomblog : Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale: lui spiega il perché - #Giancarlo #Magalli #ricoverato - occhio_notizie : Giancarlo Magalli in ospedale: problemi di salute per il conduttore, come sta adesso? #giancarlomagalli #ricovero… - ParliamoDiNews : Giancarlo Magalli in ospedale: i motivi | Gossip Blog #giancarlo #magalli #ospedale #motivi #gossip #blog #1giugno - DonnaGlamour : Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale: ecco cosa è successo -