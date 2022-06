Gf Vip 6, Jessica Selassié a cena al ristorante di Barù con Davide Silvestri e la sua futura moglie Lilli: fan in delirio sui social (Video) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jessica Selassiè si trova – insieme alle sue sorelle Clarissa e Lulù – a Milano ormai da qualche giorno per delle questioni lavorative e proprio ieri sera, mentre le due sorelle sono uscite in compagnia di alcuni amici, tra cui Jo Squillo e Giacomo Urtis, Jessica ha raggiunto Barù al suo locale. Qui ha ritrovato Davide Silvestri e la sua futura moglie: proprio tra i due ex vipponi sembra essere ritornato il sereno. L’ex principessa, infatti, è stata anche l’unica delle sorelle Selassiè ad essere stata invitata al matrimonio dell’attore, che si celebrerà nei prossimi mesi. L’incontro tra Jessica e Barù ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della coppia, i quali sono stati molti contenti nel vedere che i due fuori dal reality stanno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 giugno 2022)Selassiè si trova – insieme alle sue sorelle Clarissa e Lulù – a Milano ormai da qualche giorno per delle questioni lavorative e proprio ieri sera, mentre le due sorelle sono uscite in compagnia di alcuni amici, tra cui Jo Squillo e Giacomo Urtis,ha raggiuntoal suo locale. Qui ha ritrovatoe la sua: proprio tra i due ex vipponi sembra essere ritornato il sereno. L’ex principessa, infatti, è stata anche l’unica delle sorelle Selassiè ad essere stata invitata al matrimonio dell’attore, che si celebrerà nei prossimi mesi. L’incontro traha suscitato grande entusiasmo tra i fan della coppia, i quali sono stati molti contenti nel vedere che i due fuori dal reality stanno ...

Advertising

caffellatte_JeB : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié a cena al ristorante di Barù con Davide Silvestri e la sua futura moglie Lilli: fan in delirio sui… - lucrispice : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié a cena al ristorante di Barù con Davide Silvestri e la sua futura moglie Lilli: fan in delirio sui… - Marika54538042 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié a cena al ristorante di Barù con Davide Silvestri e la sua futura moglie Lilli: fan in delirio sui… - mari_viglione : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié a cena al ristorante di Barù con Davide Silvestri e la sua futura moglie Lilli: fan in delirio sui… - Stefmisano : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié a cena al ristorante di Barù con Davide Silvestri e la sua futura moglie Lilli: fan in delirio sui… -