(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della. Comunichiamo che da Lunedì 6glipresente in Loc. Pezzapiana saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30o continuato e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Ricordiamo che per tutti i servizi commerciali è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800250981 e che è possibile gestire la propria utenza comodamente da casa con l’App gratuita Myscaricabile sul proprio telefono cellullare gratuitamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TV7Benevento : Giovedí 26 maggio interruzione idrica notturna in zona Capodimonte. Le strade interessate. -… -

anteprima24.it

Intanto è sempre aperto il dibattito sullas esclusione dinovero dell'Eic per quanto riguarda i bandi del PNRR. C'è la prossima scadenza di ottobre e Domenico Russo lancia un monito alla ...Inoltre, attraverso l'App Myè possibile gestire la propria utenza direttamenteproprio cellulare. GESESA, dal 6 Giugno cambiano gli orari dello Sportello utenti. Così come sarò sempre grato a chi è stato, è e sempre sarà presente ovunque per sostenere la squadra della nostra Città in ogni categoria Sempre grato a chi continuerà a renderlo possibile. Spero che ...Un Territorio per crescere e maturare dovrebbe superare anche determinate mentalità controproducenti ed autodistruttive”, conclude Russo Così come sarò sempre grato a chi è stato, è e sempre sarà pres ...