Gentile: “Italia-Argentina, Maradona insultò mia madre” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Claudio Gentile parla della sua Italia-Argentina quella in cui dovette marcare il più grande di tutti, Diego Armando Maradona. L’ex allenatore e commissario tecnico a Il Giornale ha detto: “Due sere prima di quella partita Bearzot mi disse: ti ho visto bene, sei di nuovo in condizione, te la senti di marcare Maradona? Pensai che stesse scherzando. Gli risposi, quasi ridendo: vabbè mister, ci penso io. Presi le videocassette delle prime tre partite e me lo studiai“. Poi ha aggiunto: “Studiando Maradona, capii che dovevo stargli davanti, addosso perché se gli avessi concesso un solo metro non l’avrei più preso. Diego mi provocò dal fischio di inizio, insultò mia madre, per rendermi nervoso ma ero abituato a ben altro. Al fischio finale scappò via, non ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Claudioparla della suaquella in cui dovette marcare il più grande di tutti, Diego Armando. L’ex allenatore e commissario tecnico a Il Giornale ha detto: “Due sere prima di quella partita Bearzot mi disse: ti ho visto bene, sei di nuovo in condizione, te la senti di marcare? Pensai che stesse scherzando. Gli risposi, quasi ridendo: vabbè mister, ci penso io. Presi le videocassette delle prime tre partite e me lo studiai“. Poi ha aggiunto: “Studiando, capii che dovevo stargli davanti, addosso perché se gli avessi concesso un solo metro non l’avrei più preso. Diego mi provocò dal fischio di inizio,mia, per rendermi nervoso ma ero abituato a ben altro. Al fischio finale scappò via, non ...

Advertising

CarloVerdelli : Ha la pelle nera. Fa per salire su un taxi a Roma. “Con me non viaggi”. Siccome Aboubakar, voce degli “invisibili”,… - napolipiucom : Gentile: 'Italia-Argentina, Maradona insultò mia madre' #Argentina #Italia #Maradona #ForzaNapoliSempre… - elaniaz : @AleSestito1 Però non voglio fomentare un vortice 'in Italia'. Purtroppo ci sono personaggi di questo contesto nel… - FranaLi57 : @ilgiornale Dite alla gentile Signora Amurri che Piazza del Popolo è uno dei salotti più belli d'Italia. Se si sied… - Marco6367380572 : RT @CasaPoundItalia: #CasaPound Italia rende un omaggio floreale al grande filosofo attualista Giovanni #Gentile ricordandone la nascita pr… -