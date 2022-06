Gaetano: “Ritorno a Napoli? Non mi spaventa. Mi dispiace non trovare Insigne” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianluca Gaetano, centrocampista dell’Under 21, ha parlato dal ritiro degli Azzurrini. Queste le sue dichiarazioni: “Per noi è sicuramente un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare la partita. Ora pensiamo alla gara contro il Lussemburgo, poi penseremo alle altre due. Cremonese? Li ringrazio per questi tre anni in cui la società mi ha sempre riconfermato. In questo terzo anno ho accumulato molta più esperienza, il tutto coronato con un campionato vinto e la promozione in A”. Adesso il Ritorno al Napoli: “Non mi spaventa. Mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. E’ la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita. Insigne? Sicuramente mi dispiace, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianluca, centrocampista dell’Under 21, ha parlato dal ritiro degli Azzurrini. Queste le sue dichiarazioni: “Per noi è sicuramente un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare la partita. Ora pensiamo alla gara contro il Lussemburgo, poi penseremo alle altre due. Cremonese? Li ringrazio per questi tre anni in cui la società mi ha sempre riconfermato. In questo terzo anno ho accumulato molta più esperienza, il tutto coronato con un campionato vinto e la promozione in A”. Adesso ilal: “Non mi. Mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. E’ la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita.? Sicuramente mi, ma ...

