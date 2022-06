FOTO – Osimhen cuore d’oro | il gesto sui social da pelle d’oca!

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Victor, oltre ad essere un grande bomber sui campi da calcio, è ben noto per essere anche un. L’attaccante del Napoli è sempre rimasto molto legato alle sue umili origini, non dimenticando i ricordi della sua infanzia fatta di stenti e povertà. Proprio per questo,si è sempre contraddistinto come un ragazzo molto attento alla beneficenza, conscio che le sue attuali possibilità economiche possono permettergli di aiutare le persone più svantaggiate.: Getty Images- VictorBeldi: ha accettato di aiutare un povero commerciante Stavolta,ha risposto all’appellodi un tifoso nigeriano che gli chiedeva aiuto per l’acquisto di una macchinario ...

Advertising

cianchetto4 : @Passenger1927 @ElBanfo @andreabracco31 @GoalItalia E nella tua mettice Osimhen al posto de Simeone, fai come cazzo… - giovwastaken : solo un’altra foto di victor osimhen nella tua TL, passa avanti - GiuseppeStef96 : @sscnapoli Mi spezza Lozano che ha preso la prima foto che gli é passata avanti di un bimbo di colore e ha detto Osimhen. - NapoliFCNews : FOTO Il Napoli elogia Osimhen per il premio ricevuto: “Bravo Victor!” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - MAADC1TY : @mick_napoli_ Hai la galleria piena di foto di Osimhen -

AreaNapoli.it

...deve avere la possibilità di colmare l'eventuale vuoto in attacco Napoli 30/04/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli - Sassuolo /Image Sport nella: esultanza gol VictorIl ......deve avere la possibilità di colmare l'eventuale vuoto in attacco Napoli 30/04/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli - Sassuolo /Image Sport nella: esultanza gol VictorIl ... Osimhen, splendido gesto: compra una macchina per cucire ad un follower povero (FOTO) Una richiesta curiosa, ma prontamente assecondata dall'attaccante nigeriano, che dimostra di avere un gran cuore.Diciamo, "non si incatenerebbe". In quel caso, poi, il Napoli dovrà prendere un attaccante che possa fare il vice Osimhen. In questo momento, però, la priorità della società partenopea è risolvere la ...