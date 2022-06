Formazioni ufficiali Polonia-Galles | Nations League 2022 2023

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ledi, sfida valida per la prima giornata del gruppo 4 della Lega A della. Comincia quindi la rincorsa al titolo, con lache nella scorsa edizione era arrivata terza, mentre ilha ottenuto la promozione dalla Lega B grazie al primo posto nel proprio gruppo davanti alla Finlandia. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:00 di mercoledì 1 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI ?? Le scelte ufficiali di mister Chivu per la finale del campionato primavera 1 #RomaInter ?? - forzaroma : ??NEWS AGGIORNATA La #ASRoma Primavera perde lo scudetto in finale. Vince l'#Inter 2-1 d.t.s. #RomaInter… - infoitsport : Primavera, ROMA-INTER: le formazioni UFFICIALI. Volpato alle spalle di Satriano e Cherubini - infoitsport : Primavera: Roma-Inter, le formazioni ufficiali. Ci sono Faticanti, Volpato e Casadei - infoitsport : Primavera, finale scudetto Roma-Inter: le formazioni ufficiali -

Commenta per primo ROMA : 1 Mastrantonio, 2 Missori, 3 Vicario, 5 Tripi, 6 Feratovic, 9 Satriano, 10 Volpato, 15 Ndiaye, 16 Faticanti, 22 Rocchetti, 29 Cherubini. A disposizione: 30 Baldi, 40 Del ...Ledi Roma - Inter, finale Scudetto Primavera 1 2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:30 al Mapei Stadium con l'obiettivo del titolo nazionale: Chivu insegue la decima, ...Le formazioni ufficiali di Polonia-Galles, sfida valida per la prima giornata del gruppo 4 della Lega A della Nations League 2022/2023. Comincia quindi la rincorsa al titolo, con la Polonia che nella ...Probabili formazioni Italia Argentina – Tutto pronto per la super ... Tonali e Pellegrini non sono stati convocati perchè faranno parte del nuovo progetto azzurro ufficialmente dalla prossima partita.