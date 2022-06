Formazioni ufficiali Italia Argentina | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Formazioni Italia Argentina di match valido per la Finalissima 2022: le formazioni

Ecco gli schieramenti di Italia Argentina, match valido per la Finalissima 2022.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. All. Mancini

Argentina (4-2-3-1): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Rodriguez; Messi, Dybala, Di Maria; Lautaro Martinez. All. Scaloni