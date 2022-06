Fondazione Cariplo, con la cultura si mangia. E ci si nutre (Di mercoledì 1 giugno 2022) Intervento di Dario BolisDirettore della Comunicazione di Fondazione Cariplo Turismo e cultura sono un binomio inscindibile. La Fondazione Cariplo è uno dei principali attori che sostengono progetti culturali e innovazione. Facciamo il punto con Dario Bolis, direttore della Comunicazione di Fondazione Cariplo Qualcuno ha detto che nel 2016 Mantova è diventata capitale della cultura anche perché in quegli anni erano stati sviluppati grandi progetti di valorizzazione culturale del territorio. Come a dire che la candidatura e il prestigioso titolo era il frutto di una programmazione che partiva da lontano. In parte condivisa e sostenuta da Fondazione Cariplo. Bergamo e Brescia sono ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 1 giugno 2022) Intervento di Dario BolisDirettore della Comunicazione diTurismo esono un binomio inscindibile. Laè uno dei principali attori che sostengono progettili e innovazione. Facciamo il punto con Dario Bolis, direttore della Comunicazione diQualcuno ha detto che nel 2016 Mantova è diventata capitale dellaanche perché in quegli anni erano stati sviluppati grandi progetti di valorizzazionele del territorio. Come a dire che la candidatura e il prestigioso titolo era il frutto di una programmazione che partiva da lontano. In parte condivisa e sostenuta da. Bergamo e Brescia sono ...

Advertising

Weproject_srl : ? Fondazione Cariplo ha pubblicato un nuovo bando al fine di avviare una strategia di sostegno per la transizione e… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Fondazione Cariplo, a Novara prima tappa di 'Looking4', percorso partecipativo per i 30 anni di attività - vco24news : Fondazione Cariplo, a Novara prima tappa di 'Looking4', percorso partecipativo per i 30 anni di attività… - Giorno_Lodi : Dalla Fondazione Cariplo 400mila euro destinati al territorio - zazoomblog : Welfare in Ageing un bando di Fondazione Cariplo per gli anziani - #Welfare #Ageing #bando #Fondazione -