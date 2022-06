(Di mercoledì 1 giugno 2022) Durante lo scorso weekend si è disputato il GP d’Italia 2022, tradizionale tappa del Mondialeandata in scena sul circuito del. Il grande assente è stato il pubblico: 74.078 presenze complessive nell’arco dell’intero fine settimanA (10.815 venerdì, 19.602 sabato, 43.661 domenica), quasi la metà di quanto si era visto prima della pandemia (150.000 presenze nel 2018 e 139.000 nel 2019). Si tratta di un campanello d’allarme molto importante per questo sport, il cui seguito appare oggettivamente in fase calante. I dati delsono stati i peggior, insieme a quelli di Losail, tra i primi otto appuntamenti della stagione. A Le Mans, nel fine settimana del 13-15 maggio, si sono registrate addirIttura 225.000 presenze. Boom in Francia, ma anche a Jerez (Spagna) si era andati bene con 123.000 spettatori. Il problema sembra ...

Il costo deiha influito in maniera evidente sull'afflusso: il prezzo per un posto sul prato per la sola domenica era stato fissato a 90 euro (80 per le donne, 70 per la fascia 14 - 18 anni)...... che ha abbandonato i suoi tifosi a se stessi , creando una grande differenza" , ha spiegato a RTL "30 - 40.000 persone confalsi" A una domanda sulorganizzativo, la Oudéa - Castéra ... Flop biglietti al Mugello, la MotoGP non tira più senza Valentino Rossi. Scarso appeal per Bagnaia e Bastianini Un’altra ragione è forse legata alle previsioni meteo Nel 2009 ci fu un acquazzone, ma 123.000 persone gremirono l’impianto… Il flop biglietti è un tema sul tavolo degli organizzatori dell’evento e ...Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, non ha affatto gradito la bassa affluenza di pubblico al Gran Premio d'Italia ...