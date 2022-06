Firenze | weekend in città tra arte e mostre | ecco cosa fare - Cosa Fare - lanazione it

Advertising

CPFirenze : ?? Radio Food ha scritto un articolo su Caffè Pontevecchio Firenze Andate a leggere l’articolo:… - VitaSuMarte_G : Gita fuoriporta nel weekend: le cose da vedere a Firenze - yellowtulyp : Per i miei moots toscani: questo weekend vado a Firenze, se avete qualche consiglio, curiosità, posti particolari d… - chiamaminasa : Necessito di un weekend a Firenze - SignoraDelleOr1 : RT @Susanna03447691: In fuga dall'afa di Firenze Stesso scoglio.. stesso mare ?? Un sereno weekend a tutti ?? #GoodMorningTwitterWorld ?? http… -

... in collaborazione con Regione Toscana, Comune died Artex. Da oggi e fino a domenica 5 giugno compresa (orario continuato 10 - 20) in piazza Strozzi si svolgerà "ARTour" , la mostra mercato ...Sarà un fine settimana lungo all'insegna dell' artigianato artistico e tradizionale quello messo in scena da CNA, in collaborazione con Regione Toscana, Comune died Artex, per il periodo 1 - 5 giugno . Da oggi e fino a domenica 5 compresa (orario continuato 10 - 20) in Piazza Strozzi si svolgerà "ARTour" , la mostra mercato del meglio del Made in ...Dal 1 giugno in piazza Strozzi torna ARTour mentre in piazza del Ciompi sabato 4 appuntamento con Artefacendo. Dal 13 giugno debutta il tour di San Lorenzo ...Nuova edizione del volume di Bruno Casini che racconta il Rinascimento Rock sulle rive dell’Arno, con 96 interventi da Pier Vittorio Tondelli a Piero Pelù Quasi un centinaio di testimonianze per racco ...