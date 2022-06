Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? #Chiellini: “La Nazionale è il sogno di tutti i bambini e non avrei mai potuto immaginare di fare… - LaStampa : Finalissima senza storia: Italia mai in partita travolta dall’Argentina a Wembley: finisce 0-3 - theClowns22 : Le lacrime mi rigano il viso mentre scrivo questo tweet. Sono stanco, triste e totalmente deluso dall'Italia, una s… - ros_angelros : #Finalissima #ItaliaArgentina La figuraccia che meritiamo Tridente da comiche finali Centrocampo senza senso Difes… - kjssmyheart : RT @im_sara_19: Raga l'anno scorso guardavamo le prime partite per gli europei senza sapere che poi li avremmo vinti #ItaliaArgentina #Fin… -

Là in mezzo al campo dove alzammo noi la coppa, ora c'è l'Argentina che vince la. Anzi la stravince. L'Italia fa da comparsa in quello che è stato il teatro dei sogni e non che nessuno si ...Non si esce dal Mondiale in quel modoconseguenze. L'Argentina, troppo forte per noi, mette a nudo tutte le crepe e si prende ladi Wembley. Loro hanno Messi, Di Maria (Juve, hai ...Non è certo una partita memorabile l’ultima giocata in Nazionale da Giorgio Chiellini, la 117ª della sua carriera. L’Italia è stata dominata nella Finalissima di Wembley dall’Argentina per 3-0 in modo ...LONDRA - Termina 3-0 per l'Albiceleste la sfida fra la vincente della Coppa America e gli Azzurri campioni d'Europa. Una partita senza storia che si chiude con la rete di Dybala, entrato al 90'. A ...