Film in streaming: i migliori 8 film (+ 1 saga imperdibile) da vedere a giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un mese di giugno ricco di novità e pellicole interessanti. Ecco cosa guardare in streaming tra documentari, film d’azione e da Oscar. Oltre a una saga che non passa mai di moda… Dalla fantascienza cult al documentario d’autore, dal cinefumetto al film sportivo (non solo americano!), fino alla commedia di formazione. Si profila un mese di cinema emozionante per gli amanti dello streaming. Un giugno carico di film – visibili in piattaforma – diversi e ricchi di suggestioni adrenaliniche, visive, affettive… Ecco i principali titoli cinematografici che non dovreste perdere questo mese a casa. Ovvero, il miglior cinema – più o meno contemporaneo – visibile on demand. Alcuni titoli sono già disponibili, ... Leggi su amica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un mese diricco di novità e pellicole interessanti. Ecco cosa guardare intra documentari,d’azione e da Oscar. Oltre a unache non passa mai di moda… Dalla fantascienza cult al documentario d’autore, dal cinefumetto alsportivo (non solo americano!), fino alla commedia di formazione. Si profila un mese di cinema emozionante per gli amanti dello. Uncarico di– visibili in piattaforma – diversi e ricchi di suggestioni adrenaliniche, visive, affettive… Ecco i principali titoli cinematografici che non dovreste perdere questo mese a casa. Ovvero, il miglior cinema – più o meno contemporaneo – visibile on demand. Alcuni titoli sono già disponibili, ...

