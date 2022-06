Fiere | Di Maio | “Giornata mondiale momento di valorizzazione del ruolo strategico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ringrazio per l’invito l’Associazione delle esposizioni eitaliane (Aefi), con cui mi congratulo per il costante lavoro di coordinamento del sistema fieristico italiano. In uno scenario internazionale profondamente mutato, soprattutto negli ultimi due anni, l’iniziativa odierna offre una preziosa occasione di riflessione e dialogo, oltre a essere un importantedideldell’industria fieristica”. A dirlo Luigi Di, ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale, intervenendo in video alla Settimadelle. “Secondo l’Associazione globale dell’industria fieristica (Ufi, Global association of exhibition industry) – spiega – nata a Milano ...