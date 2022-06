Fiere | Aefi-Prometeia | Da sistema impatto su territori 22 | 5 mld euro e 203mila occupati

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Labitalia) - Un moltiplicatore di business ma anche di turismo d'affari alto-spendente, di servizi specializzati e di posti di lavoro. Una industry, quella fieristica, che con i soli eventi nazionali e internazionali genera unsui- tra servizi, trasporti e ospitalità e salari - quantificabile in 22,5 miliardi dil'anno di produzione, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi dipari allo 0,7% del Pil. Effetti macroeconomici aggiuntivi, questi, rispetto al business generato in fiera dalle imprese partecipanti. È un quadro che va oltre le aspettative quello presentato oggi, a Roma, dain occasione della 7a giornata mondiale delle. Lo studio, commissionato da-Associazione ...

Lo ha detto, oggi a Roma in occasione della Giornata mondiale delleorganizzata da(Associazione esposizioni eitaliane), il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ..."Nella Giornata mondiale delle, totale sostegno alla proposta del presidente di, Maurizio Danese, in nome di un'alleanza strategica tra il settore fieristico e il Made in Italy". Cosi', in una nota, la deputata Benedetta ...Effetti macroeconomici aggiuntivi, questi, rispetto al business generato in fiera dalle imprese partecipanti. È un quadro che va oltre le aspettative quello presentato oggi, a Roma, da Aefi e ...(Adnkronos) - "Ringrazio per l’invito l’Associazione delle esposizioni e fiere italiane (Aefi), con cui mi congratulo per il costante lavoro di ...